Offenbar Anschlag auf Unterkunft vereitelt

Meißen/Senftenberg. Sächsische Ermittler haben offenbar einen Anschlag auf ein Wohnheim für Asylsuchende in Brandenburg verhindert. Nach einem anonymen Hinweis seien zwei Immobilien im Kreis Meißen durchsucht worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Dabei sei Sprengstoff in Form von zwei Kugelbomben sowie Schlagringe, Einhandmesser, Munition, Schreckschuss- und Softairwaffen entdeckt worden. Demnach soll sich ein 21 Jahre alter Deutscher damit auf einen Anschlag auf eine Asylunterkunft in Senftenberg vorbereitet haben. (dpa/jW)