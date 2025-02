Magdeburg: AfD bringt CDU-Antrag ein

Magdeburg. Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt will den »Fünfpunkteplan« zur Migration von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wortgleich in Magdeburg ins Parlament einbringen. »Wir wollen, dass die CDU Farbe bekennt«, sagte der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Matthias Büttner, am Donnerstag gegenüber dpa. Die Union hatte den Plan Ende Januar mit Stimmen der AfD und der FDP durch den Bundestag gebracht. Wie die CDU-SPD-FDP-Koalition in Sachsen-Anhalt mit der AfD-Initiative umgeht, ist noch offen. SPD-Fraktionschefin Katja Pähle verwies auf den Koalitionsvertrag, der gemeinschaftliche Abstimmungen vorsieht. (dpa/jW)