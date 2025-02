Russland und Sudan verhandeln über Hafen

Moskau. Nach Auskunft des sudanesischen Außenministers Ali Jusif Scharif ist die Einrichtung eines russischen Marinestützpunktes an der sudanesischen Küste des Roten Meeres »immer noch auf dem Tisch«, wie die Agentur Anadolu am Donnerstag meldete. Scharif habe am Vortag bei einem Besuch in Moskau gegenüber RT betont, dass sich die Verhandlungen in eine positive Richtung bewegten und es keine Hindernisse oder Meinungsverschiedenheiten gebe. Beide Länder hatten 2020 ein vorläufiges Abkommen über die Einrichtung eines russischen Marinelogistikzentrums an Sudans Rotmeerküste unterzeichnet. (jW)