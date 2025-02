Trump bringt US-Außenamt auf Linie

Washington. Im Zuge der Umstrukturierung der US-Regierungsbehörden hat Präsident Donald Trump eine Reform des diplomatischen Korps angeordnet, die jegliche Kritik an ihm einschränken dürfte. Per Erlass erklärte Trump am Mittwoch (Ortszeit), Außenminister Marco Rubio werde »den Auswärtigen Dienst und die Verwaltung der Außenbeziehungen reformieren, um eine getreue und effektive Umsetzung der außenpolitischen Agenda des Präsidenten zu gewährleisten«. Das »Versäumnis«, die Politik des Präsidenten »genau« umzusetzen, sei ein Grund für Disziplinarmaßnahmen einschließlich Entlassung. (AFP/jW)