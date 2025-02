Porsche kürzt 1.900 Stellen in der BRD

Stuttgart. Der Automobilhersteller Porsche wird in den kommenden Jahren 1.900 Festbeschäftigte entlassen, wie der Personalvorstand Andreas Haffner in einem am Donnerstag von der Stuttgarter Zeitung veröffentlichten Interview erklärte. 2024 habe der Konzern schon 2.000 befristet Beschäftigten die Verträge nicht verlängert. »Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein«, müssten nun weitere Stellen abgebaut werden. Geplant sei ein sozialverträglicher Abbau ohne betriebsbedingte Kündigungen, der alle Bereiche der Porsche AG in Zuffenhausen und Weissach betreffen werde, führte Haffner aus. Auch das Management werde einen signifikanten Beitrag zum Sparvolumen leisten. Derzeit zählt die AG noch 23.650 Mitarbeitende. Nach einem Absatzrückgang im Vorjahr hatte Porsche kürzlich vor einem starken Gewinnrückgang gewarnt. Porsche folgt somit dem Mutterkonzern VW. (Reuters/jW)