Italien überarbeitet »Albanien-Pläne«

Rom. Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni lässt nach mehreren Niederlagen vor Gericht ihr »Albanien-Modell« zur »schnellen Abschiebung von Mittelmeerflüchtlingen« überarbeiten. Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte am Mittwoch im Parlament Berichte, wonach in Lagern im Nicht-EU-Land Albanien künftig Menschen untergebracht werden könnten, deren Asylanträge auf italienischem Boden bereits abgelehnt wurden. Die Regierung arbeite an »Lösungen zur Überwindung der bisher aufgetretenen Hindernisse«. In den Lagern in Shëngjin und Gjadër gebe es auch Möglichkeiten für »Rückführungsgewahrsam«.(dpa/jW)