Gefangenentausch Russland–USA

Moskau. Ein in den USA inhaftierter russischer Staatsbürger ist im Tausch für den freigelassenen US-Bürger Marc Fogel freigelassen worden. Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch in Moskau, die Identität des Staatsbürgers werde bekanntgegeben, sobald dieser zurück in Russland sei. Dies soll demnach »in den kommenden Tagen« erfolgen. Am Dienstag (Ortszeit) war Fogel aus russischer Haft in die USA zurückgekehrt. Peskow erklärte, es sei unwahrscheinlich, dass solche Vereinbarungen einen Wendepunkt in der Beendigung des Konfliktes in der Ukraine darstellen würden. »Aber sie können das gegenseitige Vertrauen stärken, das aktuell auf einem Tiefpunkt ist«, fügte Peskow mit Blick auf die Beziehungen zwischen Moskau und Washington hinzu. (AFP/jW)