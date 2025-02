Studie: Indogermanische Sprachen stammen aus Kaukasus-Wolga-Region

Bernd Thissen dpa/lnw Germane und Römer hatten trotz selber Sprachfamilie Zwist.

Wien. Deutsch und andere indogermanische Sprachen entstammen laut einer neuen Studie dem Dialekt einer Menschengruppe, die vor 6.500 bis 5.500 Jahren in der Steppe zwischen Kaukasus und Wolga lebte. Das Erbgut von 435 Individuen, die damals in Europa und Asien gelebt haben, lege das nahe, argumentierten Forscher um den US-Genetiker David Reich und den Wiener Anthropologen Ron Pinhasi am Mittwoch im Wissenschaftsmagazin Nature. Die Gruppe könne »mit allen indogermanisch sprechenden Populationen in Verbindung gebracht werden«, erklärte Pinhasi. Zur indogermanischen Sprachfamilie gehören unter anderem Deutsch, Englisch, Russisch, Indisch, Latein und rund 400 weitere lebende oder tote Sprachen (AFP/jW)