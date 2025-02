Grüne melden »riesige Eintrittswelle«

Michael Kappeler/dpa Die Partei der Stunde? Die Grünen bejubeln tausende Neueintritte (Berlin, 26.1.2025)

Berlin. Nach der Linkspartei haben am Montag auch die Grünen eine Rekordzahl an Neueintritten gemeldet. Demnach hat die Partei zwischen Mittwoch und Sonntag nach eigenen Angaben so viele Anträge verzeichnet wie nie zuvor. »Über 5.000 Mitgliedsanträge in nur 5 Tagen - das ist ein neuer Rekord«, sagte die politische Geschäftsführerin der Partei, Pegah Edalatian, gegenüber dpa. Auch bei Wahlkampfveranstaltungen mit Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck und Kospitzenkandidatin Annalena Baerbock gibt es laut Partei viel Andrang: »Wir buchen größere Hallen, stellen Video-Wände vor den Hallen auf, dass alle dabei sein können.« Bereits seit November steigen die Parteieintritte demnach, Edalatian sprach von einer »riesigen Eintrittswelle«.

Die Linkspartei meldete am Montag mehr als 11.000 Neueintritte in den vergangenen zwei Wochen. Montag früh habe die Partei 71.277 Mitglieder gezählt, so viele wie zuletzt 2010, sagte ein Parteisprecher. Beim Parteitag am 18. Januar seien es noch rund 60.000 gewesen. (dpa/jW)