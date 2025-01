Moselschleuse wird nach Unfall wieder freigegeben

Sascha Ditscher/dpa

Treis-Karden. Nach acht Wochen Zwangspause sollen ab Sonnabend wieder Schiffe durch die Moselschleuse Müden fahren. Damit ist die Schleuse in Rheinland-Pfalz deutlich früher wieder für den Verkehr freigegeben als zunächst befürchtet. Als Erstes soll die MS Mainz mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (parteilos) an Bord die Schleuse passieren. Anfang Dezember war ein Schiff in das Tor der Schleuse gefahren und hatte es stark beschädigt. Es musste ersetzt werden. Rund 70 festsitzende Schiffe wurden behelfsmäßig durch die Schleuse befördert. Experten hatten zunächst damit gerechnet, dass erst Ende März wieder ein regulärer Betrieb möglich sein würde. (dpa/jW)