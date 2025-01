Bericht: Al-Scharaa offiziell Übergangspräsident Syriens

Mosa'ab Elshamy/AP/dpa Ahmed al-Scharaa in Damaskus (28.12.2024)

Damaskus. Nach dem Machtwechsel in Syrien ist De-facto-Herrscher Ahmed al-Scharaa zum Übergangspräsidenten ernannt worden. Wie die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana am Mittwoch nach einem hochrangigen Treffen in Damaskus berichtete, soll al-Scharaa in der Übergangsphase die Aufgaben des Staatschefs übernehmen. Al-Scharaa, früher unter seinem Kampfnamen Abu Mohammed al-Dscholani bekannt, führte die islamistische Organisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS), die den Sturz des Präsidenten Baschar al-Assad im Dezember maßgeblich herbeigeführt hatte. HTS ging aus der Al-Nusra-Front hervor, einem Ableger von Al-Kaida. Der neue Mann an der Staatsspitze gibt sich seit dem Machtwechsel betont moderat. Laut Sana wurde al-Scharaa beauftragt, einen legislativen Rat für die Übergangsphase zu gründen, bis eine neue Verfassung ausgearbeitet worden ist. Die neuen Machthaber erklärten, dass sie die Verfassung von 2012 außer Kraft setzen. Das alte Parlament wird aufgelöst, ebenso sollen die Streitkräfte neu organisiert werden. Auch mit der alten Regierung verbundene Sicherheitsorgane werden offiziell aufgelöst. Assads Baath-Partei, die ihre Arbeit in Syrien bereits eingestellt hat, sowie ihr angeschlossene Institutionen dürfen demnach nicht mehr tätig sein. (dpa/jW)