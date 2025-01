Kanadas Zentralbank sieht USA auf Handelskriegskurs

Alex Brandon/AP/dpa US-Präsident Donald Trump hält Zölle für angezeigt

Ottawa. Kanada und Mexiko haben jeweils ein Freihandelsabkommen mit ihrem Nachbarland USA. Seit dessen Präsident Donald Trump angekündigt hat, Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Staaten zu erheben, steht der Freihandel in der Region jedoch auf der Kippe. Die Zentralbanker Kanadas erklärten nach einer Zinssenkung des Leitzinses auf drei Prozent am Mittwoch, die Erholung der kanadischen Wirtschaft würde durch »breit angelegte und erhebliche Zölle« beeinträchtigt. Ein Handelskonflikt würde zu weniger Wachstum und höheren Preisen führen. Ausmaß und Dauer seien »unmöglich vorherzusagen«, hieß es weiter mit Blick auf entsprechende Gegenzölle Kanadas, die laut Angaben aus Regierungskreisen in Arbeit seien. Die Präsidentin von Mexiko, Claudia Sheinbaum, hat sich unterdessen zuversichtlich gezeigt, dass die angekündigten Zölle auf Produkte aus ihrem Land am Samstag nicht eingeführt werden. »Wir denken nicht, dass das passieren wird.« Falls doch, habe man einen Plan. (AFP/jW)