Baz Ratner/Reuters Schon vor dem gegenwärtigen Krieg war der Berg Hermon im Visier von Israels Premier Netanjahu (4.2.2015)

Tel Aviv. Die israelische Armee wird laut Verteidigungsminister Israel Katz für unbestimmte Zeit auf dem Berg Hermon in Syrien bleiben, den sie nach dem Sturz Präsident Baschar Al-Assads völkerrechtswidrig besetzt hat. Israel werde es nicht zulassen, dass sich feindliche Kräfte im Süden Syriens etablierten, sagte Katz nach einem Truppenbesuch am Dienstag. Israel hatte nach dem Sturz Assads durch den Al-Qaida-Ableger Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) strategisch wichtige Gebiete in Südsyrien besetzt, um nach eigenen Angaben die Sicherheit seiner Grenzen zu gewährleisten. Die UNO fordert den Rückzug der Truppen. Vom Berg Hermon an der Grenze zwischen Syrien und dem Libanon aus kann die Armee das Umland von Damaskus sowie die von Israel besetzten Golanhöhen überblicken. Diese hatte Israel 1967 im Sechstagekrieg von Syrien erobert. (Reuters/jW)