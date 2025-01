Deutsche Bahnrad-Sportler auf Mallorca schwer verletzt

B.Ramon/Diario de Mallorca/dpa Das Unfallauto am Montag neben einem Polizeifahrzeug

Madrid. Schwerer Verkehrsunfall mit Mitgliedern der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft auf Mallorca: Bei einer Trainingsfahrt auf der spanischen Insel ist das Ausdauer-Nationalteam am Montag von einem Auto erfasst worden. »Sechs Sportler kamen schwer zu Fall und mussten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden«, teilte der Radsportverband German Cycling mit. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge 2,7 Kilometer nach dem Start der Trainingsfahrt von einem Hotel in Palma aus. »Der Autofahrer, der 89 Jahre alt gewesen sein soll, hat die Gruppe übersehen und ist frontal in sie reingefahren«, erklärte der Verband weiter. Die Sportler wurden laut German Cycling zum Teil schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie hätten zahlreiche Knochenbrüche erlitten. Zu den verunglückten Fahrern zählen demnach Benjamin Boos und Bruno Kessler, die im vergangenen Jahr bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Kopenhagen in der Mannschaftsverfolgung die Bronzemedaille gewonnen hatten. (AFP/jW)