Vonovia festigt Zugriff auf Deutsche Wohnen

Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa Verwertet das Bedürfnis nach einem Dach über dem Kopf: Der Vonovia-Konzern

Düsseldorf. Die Vonovia-Aktionäre haben dem Bochumer Unternehmen grünes Licht dafür gegeben, den Zugriff auf die Tochter Deutsche Wohnen zu festigen und weitere Aktien des Unternehmens einzusammeln. Sie billigten am Freitag in Bochum bei einer außerordentlichen Hauptversammlung den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen dem Immobilien-Riesen und der Deutsche Wohnen, wie Vonovia mitteilte. Die Anteilseigner hätten sich mit 99,97 Prozent der anwesenden Stimmen für die Pläne ausgesprochen. Vonovia will mit diesen ein voll integriertes Unternehmen schaffen.

Den außenstehenden Aktionären der Deutsche Wohnen bietet Vonovia eine Abfindung in Höhe von 0,7947 Aktien der Vonovia für einen Anteilsschein der Deutschen Wohnen. Alternative ist eine feste Ausgleichszahlung in Höhe von 1,22 Euro je Geschäftsjahr. Zuvor hatten bereits die Anteilseigner von Deutsche Wohnen den Plänen mit großer Mehrheit zugestimmt.

Vonovia hatte 2021 die Mehrheit an dem vor allem in Berlin aktiven Konkurrenten übernommen. Der Bochumer Konzern kontrolliert bereits knapp 90 Prozent der Aktien der Deutsche Wohnen. (Reuters/jW)