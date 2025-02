Steuern: Volkswagen verklagt Indien

Neu-Delhi. Der Volkswagen-Konzern hat laut Gerichtsunterlagen aufgrund einer milliardenschweren Steuerforderung Klage gegen den indischen Staat erhoben, berichtete Reuters am Sonntag. Die Forderung in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar sei unmöglich hoch, stehe im Widerspruch zu den indischen Vorschriften für die Besteuerung von Importen und gefährde die Geschäftspläne des Unternehmens, heißt es in den bei Gericht eingereichten Unterlagen zur Klage vom 29. Januar. Der Steuerstreit gefährde die Investitionen des Konzerns in Indien in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar und schade dem Klima für ausländische Investitionen, hieß es aus Konzernkreisen. (Reuters/jW)