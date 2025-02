Somalia: USA bombardieren IS

Mogadischu. Bei einem US-Angriff auf Stellungen der Dschihadistentruppe »Islamischer Staat« (IS) im Norden Somalias am Sonnabend sind nach Aussage von US-Präsident Donald Trump »die Höhlen, in denen die IS-Kämpfer lebten, zerstört und viele Terroristen getötet worden«, darunter auch ein angeblicher Verantwortlicher für die Planung von Anschlägen. Somalischen Medien zufolge hat die Armee des Landes im Januar eine Offensive gegen den IS gestartet. In den vergangenen Monaten sollen sich zahlreiche Dschihadisten insbesondere aus dem Irak und Syrien in Somalia dem IS angeschlossen haben. (dpa/jW)