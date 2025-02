Fraktionen fordern geringere Stromkosten

Berlin. Eine Senkung der Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestwert würde die Stromkosten nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox um knapp sieben Prozent verringern, berichtete dpa am Sonntag. Verbraucher in Deutschland würden insgesamt um rund drei Milliarden Euro entlastet. In ihren Programmen zur Bundestagswahl treten Bündnis 90/Die Grünen, FDP und AfD dafür ein, die Stromsteuer auf das EU-Minimum zu senken. Bei der Union heißt es, die Stromsteuer solle gesenkt werden. Auch die SPD möchte Entlastungen. Die Stromsteuer für private Verbraucher liegt derzeit bei 2,05 Cent je Kilowattstunde. Das EU-Mindestmaß beträgt 0,1 Cent.(dpa/jW)