Explosion in Rheinmetall-Fabrik

Javalí Viejo. In einer Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall gab es eine Explosion. Dabei wurden am Donnerstag im Südosten Spaniens sechs Männer zum Teil schwer verletzt, teilte dpa am Freitag mit. Die Explosion hatte einen Waldbrand verursacht, der nach Behördenangaben bis zu 2.000 Quadratmeter erfasste, aber gelöscht wurde. Rheinmetall sehe »keine Hinweise auf einen Anschlag«, Produktionsausfälle seien »nicht zu erwarten«. (dpa/jW)