Nicaragua: Mehr Vollmachten für Ortega

Managua. In Nicaragua hat der seit 2007 regierende Präsident Daniel Ortega seine Befugnisse erweitert. Das Parlament billigte am Donnerstag (Ortszeit) eine von ihm vorgelegte Verfassungsreform. Damit wird der 79jährige bevollmächtigt, die Justiz und Legislative zu koordinieren und die Armee zur Unterstützung der Polizei einzusetzen. Auch die Kontrolle der Medien wird ausgeweitet und die Rolle des Vizepräsidenten, die Ortegas Ehefrau Rosario Murillo innehat, in die eines »Kopräsidenten« umgewandelt. Zudem wird die Amtszeit des Staatschefs von fünf auf sechs Jahre verlängert. (Reuters/jW)