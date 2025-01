Frankreich: Rechte leitet Marokko-Ausschuss

Paris. Der Parlamentariergruppe für französisch-marokkanische Freundschaft in der Nationalversammlung in Paris soll künftig die Abgeordnete Hélène Laporte vorstehen. Das berichtete die Infoseite Yabiladi am Donnerstag nachmittag. Laporte gehört dem extrem rechten Rassemblement Nationale (RN) an und hatte in der Vergangenheit unter anderem Begrenzungen für Agrarimporte aus Marokko verlangt, weswegen ihre Nominierung dort als Affront aufgenommen wird. Ebenso in Algerien: Der verstorbene Gründer des RN-Vorläufers Front National, Jean-Marie Le Pen, wird dort als Folterer erinnert. (jW)