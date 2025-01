Ukraine: Nordkoreaner wurden abgezogen

Kiew. Beamte in Kiew haben am Freitag Berichte über den vorläufigen Abzug nordkoreanischer Soldaten von der Front im westrussischen Gebiet Kursk bestätigt. »Wir teilen mit, dass die Präsenz von Militäreinheiten aus Nordkorea seit etwa drei Wochen nicht mehr spürbar ist, wahrscheinlich waren sie wegen der hohen Verluste gezwungen, sich zurückzuziehen«, sagte der Sprecher der ukrainischen Spezialeinheiten, Oberst Olexander Kindratenko, laut der Ukraijinska Prawda. Beweise für ihre Existenz an dem Frontabschnitt waren allerdings von ukrainischen Stellen nie präsentiert worden.(dpa/jW)