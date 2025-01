Gaza: Grenzübergang wieder geöffnet

Tel Aviv. Der Grenzübergang Rafah zwischen dem kriegszerstörten Gazastreifen und Ägypten ist am Freitag wiedereröffnet worden, wie die Agentur Anadolu unter Berufung auf ägyptische Behörden meldete. Nach palästinensischen Angaben soll am Sonnabend eine erste Gruppe von Schwerverletzten in das Nachbarland gebracht werden.

Im Zuge der Waffenruhe im Gazastreifen hat die Hamas auch mit den Vorbereitungen für den nächsten Geiselaustausch begonnen. Am Freitag gab sie die Namen der drei Israelis bekannt, die am Sonnabend freikommen sollen. Im Austausch gegen die drei Gefangenen sollen 90 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen.

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 19. Januar wurden nach Medienangaben bereits 15 israelische und 200 palästinensische Gefangene freigelassen. Unter ihnen waren am Donnerstag auch Sakaria Subeidi, ein früherer Anführer des bewaffneten Armes der palästinensischen Fatah, und die Soldatin Arbel Yehud, die zusätzlich zum israelischen einen deutschen Pass besitzt. Wegen angeblicher Tumulte in der Stadt Khan Junis im Süden Gazas hatte Israel den Austausch zunächst verzögert.

Das Waffenruheabkommen zwischen Israel und der Hamas sieht in einer ersten sechswöchigen Phase die Freilassung von insgesamt 33 israelischen Gefangenen vor. Acht der Gelisteten sind allerdings bereits tot, es geht in ihrem Fall nur noch um die Überführung der sterblichen Überreste. Im Gegenzug sollen insgesamt rund 1.900 Palästinenser freikommen. (Reuters/AFP/jW)