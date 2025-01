29 Parteien nehmen an Wahl teil

Wiesbaden. 29 von 41 Parteien, die die formalen Teilnahmevoraussetzungen erfüllten, werden an der Bundestagswahl am 23. Februar teilnehmen. Zwölf der Mitte Januar vom Bundeswahlausschuss formal anerkannten Parteien werden bei der Abstimmung nicht dabei sein, wie die Bundeswahlleiterin am Freitag in Wiesbaden mitteilte. SPD, Grüne, FDP, AfD, Die Linke, Freie Wähler, Volt, MLPD, Bündnis Deutschland und BSW sind demnach in allen 16 Ländern mit Landeslisten vertreten. Neun Parteien treten nur in einem Land an. (dpa/jW)