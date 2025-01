Keine Auslieferung von Antifaschist nach Ungarn

Jena. Der im vergangenen Herbst festgenommene Antifaschist Johann G. wird nicht nach Ungarn ausgeliefert. Das hat das Oberlandesgericht (OLG) Jena entschieden, wie es am Freitag dem NDR bestätigte. Die ungarische Justiz ermittelt gegen G. wegen mutmaßlicher Angriffe auf Neonazis beim neofaschistischen »Tag der Ehre« in Budapest im Herbst 2023 und hatte per EU-Haftbefehl dessen Überstellung ersucht. Von der deutschen Justiz werden G. im »Antifa Ost«-Verfahren Körperverletzungsdelikte und die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. (jW)