DR Kongo: »M 23«-Miliz rückt vor

Kinshasa. Nach der Einnahme der Stadt Goma im Osten der Demokratischen Republik (DR) Kongo ist die von Ruanda unterstützte Miliz »M 23« weiter nach Süden vorgerückt. Sie näherte sich am Freitag einem Militärflughafen nahe der Stadt Kavumu. Die Vereinten Nationen äußerten sich besorgt angesichts »glaubwürdiger Berichte, dass die ›M 23‹ rasch auf die Stadt Bukavu zusteuert«. Bukavu ist mit rund zwei Millionen Einwohnern nach Goma die zweitgrößte Stadt im Osten des Landes. Am Donnerstag hatte die »M 23« angekündigt, ihren »Befreiungsmarsch« bis in die Hauptstadt Kinshasa fortzusetzen. (AFP/jW)