Dortmund. Fußballbundesligist Borussia Dortmund hat die Verpflichtung von Niko Kovač offiziell bekanntgegeben. Der 53jährige soll die Mannschaft am Sonntag nach dem Spiel beim 1. FC Heidenheim übernehmen und erhält einen Vertrag über das Saisonende hinaus bis zum 30. Juni 2026. Sein Bruder Robert Kovač und Filip Tapalović komplettieren das neue Trainerteam des BVB nach der Freistellung von Nuri Şahin. Beim Spiel in Heidenheim wird U-19-Coach Mike Tullberg noch einmal auf der Bank sitzen. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. (dpa/jW)