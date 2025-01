Brüssel. Der frühere belgische Fußballnationalspieler Radja Nainggolan wird von der Justiz beschuldigt, Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Wie die Staatsanwaltschaft am Abend nach einer Vernehmung Nainggolans mitteilte, muss der 36jährige allerdings vorerst nicht in Untersuchungshaft. Nainggolan war am Montag im Rahmen von Ermittlungen gegen den internationalen Drogenhandel festgenommen worden. Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte, wird wegen mutmaßlichen Kokainimports aus Südamerika in die EU über den Hafen von Antwerpen sowie den weiteren Vertrieb in Belgien ermittelt. (dpa/jW)