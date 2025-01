Schladming. Alexander Steen Olsen hat den Weltcup-Riesenslalom von Schladming gewonnen und Topfavorit Marco Odermatt eine überraschende Niederlage zugefügt. Just bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaften Anfang Februar feierte nicht der Schweizer Weltcup-Führende seinen vierten Riesenslalomerfolg nacheinander. Statt dessen setzte sich Steen Olsen mit 0,39 Sekunden Vorsprung vor seinem norwegischen Teamkollegen Henrik Kristoffersen durch. Odermatt (plus 0,60) rettete sich nach einem verpatzten ersten Lauf und Zwischenrang zwölf als Dritter immerhin noch auf das Podest. Zuvor hatte der Schweizer in 18 Weltcup-Riesentorläufen entweder gewonnen oder war ausgeschieden. (dpa/jW)