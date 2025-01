Westsahara: Marokko verweigert Einreise

Laâyoune. Erneut ist am Dienstag eine Beobachtermission daran gehindert worden, die von Marokko besetzte Westsahara zu besuchen, wie der Sahrauische Menschenrechtsverein ASVDH mitteilte. Der Delegation gehörten drei Parlamentarier aus dem spanischen Baskenland sowie der Leiter der baskischen Koordinierungsstelle für die Solidaritätsarbeit mit den Sahrauis an. Nach ihrer Ankunft in Laâyoune seien sie sogleich wieder abgeschoben worden. Mitte des Monats waren bereits drei Spanier aus der Westsahara ausgewiesen worden. Auch sie wollten sich über die Menschenrechtslage informieren. (jW)