Adnan Abidi/REUTERS

Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests sind in Indien am Mittwoch morgen nach Polizeiangaben mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien 60 Besucher des »Prayag Maha Kumbh Mela« verletzt worden, teilte der für die Sicherheit beim hinduistischen »Fest des Kruges« zuständige Beamte Vaibhav Krishna in der nordindischen Stadt Prayagraj mit. Auf dem Kumbh-Mela-Gelände am Ufer des Ganges im Bundesstaat Uttar Pradesh befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks Millionen von Besuchern. (dpa/jW)