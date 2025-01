DR Kongo: »M 23« rückt weiter vor

Goma. Wie Reuters am Mittwoch schilderte, baut die von Ruanda unterstützte Miliz »M 23« nach der Einnahme der Stadt Goma ihre dortige Kontrolle aus – dpa hingegen meldete, dass die Stadt weiterhin umkämpft sei. Reuters berichtete außerdem, die »M 23« bewege sich weiter nach Süden in Richtung Bukavu, der Hauptstadt von Südkivu. Der ruandische Präsident Paul Kagame hatte sich angesichts der Kämpfe in der Demokratischen Republik (DR) Kongo gegenüber dem US-amerikanischen Außenminister Marco Rubio für eine Waffenruhe ausgesprochen. Er ließ aber nicht erkennen, dass er Forderungen nach einem Abzug der ruandischen Truppen und der von ihnen unterstützten »M 23«-Rebellen nachgeben will. Die aus acht Staaten bestehende Ostafrikanische Gemeinschaft wollte am Mittwoch abend zu einem Krisengipfel zusammenkommen. (Reuters/dpa/jW)