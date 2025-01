Frankreich: Politiker begrüßt Union-Pläne

Paris. Der Parteichef der französischen Rechtsaußenpartei Rassemblement National, Jordan Bardella, hat die Grenzkontrollpläne von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) begrüßt. »Ich freue mich, dass die deutsche Gesellschaft heute erkennt, dass die massive Einwanderungspolitik, die Bundeskanzlerin Angela Merkel jahrelang verfolgt hat, die großen Gleichgewichte einer Gesellschaft erschüttert, die ihre Identität und Sicherheit schützen will«, sagte Bardella am Montag in Paris. Diese Entwicklung erkläre auch den Aufstieg der AfD in Deutschland. »Einwanderung kontrollieren, das bedeutet nicht, Grenzpendler zu behindern«, fügte er hinzu. »Die Passagen für illegale Einwanderung sind auch nicht rund um Strasbourg, sondern zwischen Frankreich und Italien, auf der Insel Lampedusa und zwischen Griechenland und der Türkei.« (AFP/jW)