Acht italienische Faschisten vor Gericht

Rom. Acht militante Faschisten müssen sich in Rom vor Gericht verantworten. Das entschied ein Gericht am Dienstag vergangener Woche, wie das Magazin Wanted in Rome berichtete. Vor drei Jahren sollen sie bei einer Beerdigung in Rom den faschistischen Gruß und eine Fahne mit einem Hakenkreuz gezeigt haben. Die Mitglieder der italienischen neofaschistischen Gruppe Forza Nuova (FN) müssen sich im September wegen des Vorfalls verantworten, der sich am 10. Januar 2022 bei der Beerdigung des FN-Mitglieds Alessia Augello ereignet hatte. (jW)