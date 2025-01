Google Maps auf US-Regierungslinie

Mountain View. Nach der Umbenennung des Golfs von Mexiko durch die US-Regierung in »Golf von Amerika« hat Google für seinen Kartendienst eine entsprechende Änderung angekündigt. Präsident Donald Trump hatte das per Dekret veranlasst. »Wir haben eine langjährige Praxis, Namensänderungen zu übernehmen, wenn sie in offiziellen Regierungsquellen aktualisiert wurden«, teilte das Unternehmen auf der Plattform X, die Regierungsberater und Multimilliardär Elon Musk gehört, mit. Der Name Golf von Mexiko für den Meerbusen an der Südküste der USA ist seit dem 16. Jahrhundert gebräuchlich. (dpa/jW)