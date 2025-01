Neuer Müll im Fluss Citarum

Jakarta. Die indonesischen Behörden bekommen die gewaltigen Abfallberge im Fluss Citarum auf der Hauptinsel Java nicht in den Griff. Derzeit treiben auf dem 270 Kilometer langen Wasserweg in der Provinz Jawa Barat wieder Unmengen an Plastikmüll. Der Citarum gilt als der schmutzigste Fluss der Welt. Die Nachrichtenagentur Antara schrieb nun unter Berufung auf das Citarum River Basin Center, seit Jahresbeginn hätten sich nahe der Stadt Bandung wieder 19 Tonnen Abfall auf einer Länge von 800 Metern angesammelt. (dpa/jW)