Afghanistan startet Impfkampagne

Kabul. Afghanistan hat die erste Polioimpfkampagne für dieses Jahr gestartet. Laut dem Gesundheitsministerium in Kabul sollen innerhalb von drei Tagen rund sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren eine Impfung erhalten. Die Kampagne werde in 16 von insgesamt 34 Provinzen durchgeführt. Vor ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 hatten die Taliban in den von ihnen kontrollierten Gebieten die Impfungen noch verboten. Die UNO hat jedoch erfolgreich eine Wiederaufnahme des Impfprogramms ausgehandelt. (dpa/jW)