Tödlicher Angriff in Westbank

Ramallah. Durch israelischen Drohnenbeschuss in Tulkarem im besetzten Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge am Montag zwei Menschen getötet worden. Drei weitere wurden verletzt, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Berichten zufolge richtete sich der Angriff auf ein Fahrzeug. Israels Armee setzte unterdessen auch den siebten Tag in Folge ihren Einsatz gegen die Stadt Dschenin fort. Dort und im näheren Umland gab es dabei palästinensischen Angaben zufolge bislang 16 Todesopfer. Auch zerstörte das israelische Militär planvoll Infrastruktur. (dpa/jW)