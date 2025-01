Widerspruch gegen Trumps Pläne für Gaza

Ramallah. Ägypten und Jordanien haben sich ablehnend zu Vorschlägen von US-Präsident Donald Trump geäußert, wonach die Bewohner Gazas nach Ägypten und Jordanien umgesiedelt werden sollten, wie AFP am Montag mitteilte. Trump hatte den Küstenstreifen am Sonnabend als »Abrissgebiet« bezeichnet und gesagt, für einen Frieden sei er »zu räumen«. Doch sowohl die Außenministerien in Kairo und Amman als auch die Hamas und der Chef der Nationalbehörde in Ramallah, Mahmud Abbas, erteilten entsprechenden Plänen eine klare Absage. Begrüßt wurden sie von den extrem rechten israelischen Politikern Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir. (AFP/jW)