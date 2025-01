Grönland-Streit: Geeint gegen Trump

Kopenhagen. Die skandinavischen Länder und Finnland haben ihre Einigkeit in Verteidigungsfragen bekräftigt. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hob nach einem Treffen mit den Regierungschefs Schwedens, Norwegens und Finnlands am Sonntag abend in Kopenhagen in sozialen Netzwerken die Verbundenheit zwischen den Ländern hervor. Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump seine Annexionspläne gegenüber Grönland, das als sogenanntes autonomes Gebiet zu Dänemark gehört, bekräftigt. Die dänische Regierung versucht unterdessen, den Grönländern den Verbleib im Königreich attraktiver zu machen. (AFP/jW)