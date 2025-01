Ostsee: Kabel durch Unfall beschädigt

Athen. Nach der Beschädigung eines Unterseekabels in der Ostsee am Sonntag morgen schließt der Besitzer des verdächtigen Frachters »Weschen« eine Beteiligung seines Schiffes nicht aus. Einer der Anker sei bei einem Sturm über den Meeresboden geschleift und könnte dabei das Datenkabel beschädigt haben, erklärte die bulgarische Reederei Navibulgar am Montag. Das sei nicht absichtlich geschehen. Zunächst war in westlichen Medien verbreitet worden, dass man es eventuell mit einem russischen Sabotageakt zu tun habe. (Reuters/jW)