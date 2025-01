Rückkehr in Norden Gazas beginnt

Gaza. Im abgeriegelten und kriegszerstörten Gazastreifen haben sich die ersten vertriebenen Palästinenser auf den Weg in ihre Heimatorte im Norden des verwüsteten Küstengebiets gemacht. Aufnahmen in palästinensischen sozialen Netzwerken zeigten am Montag morgen Tausende von Menschen, die sich von der Südseite des vom israelischen Militär angelegten sogenannten Netzarim-Korridors aus zu Fuß Richtung Norden auf den Weg machten. Nachdem Unstimmigkeiten über den Geiselaustausch geklärt werden konnten, hatte Israel die Rückkehr mit Verspätung ab sechs Uhr früh (MEZ) erlaubt. (dpa/jW)