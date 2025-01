Czarek Sokolowski/AP/dpa

Menschen aus aller Welt haben am Montag im ehemaligen NS-Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz an die Greueltaten und mehr als eine Million Todesopfer erinnert. Bei der zentralen Gedenkveranstaltung sollten Überlebende im Mittelpunkt stehen. Einer von ihnen, Pavel Taussig, zeigte sich beunruhigt über den Aufstieg rechter Kräfte wie der AfD. Das KZ war am 27. Januar 1945 durch Soldaten der Roten Armee befreit worden. Daran erinnerte auch der russische Präsident Wladimir Putin, der wie in den vergangenen zwei Jahren nicht eingeladen war. (AFP/dpa/jW)