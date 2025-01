Zwei ukrainische Generäle festgenommen

Evgeniy Maloletka/AP/dpa Die ukrainische Justiz geht gegen Deserteure und jetzt auch gegen ranghohe Offiziere vor: Ein ukrainischer Soldat am Montag bei Pokrowsk

Kiew. Wegen angeblicher militärischer Fehlleistungen sind in der Ukraine zwei Generäle und andere ranghohe Offiziere festgenommen worden. Die Generäle und ein Oberst hätten die Verteidigungsanlagen an der Grenze zu Russland bei Charkiw nicht wie befohlen ausbauen lassen. Das teilten der ukrainische Geheimdienst SBU und das Staatliche Ermittlungsbüro in Kiew mit. Deshalb hätten russische Truppen bei einem Vorstoß im Mai 2024 in das Gebiet Charkiw eindringen und es teilweise besetzen können. Auch der Widerstand der ukrainischen Truppen sei unzureichend organisiert gewesen. Juristisch werden den ranghohen Soldaten schwerwiegende Verstöße gegen ihre militärischen Dienstpflichten vorgeworfen.

Ebenfalls festgenommen wurde ein früherer Kommandeur der neu aufgestellten 155. Brigade der ukrainischen Armee. Diese Einheit wurde mit westlichen Waffen ausgerüstet, viele ihrer Soldaten wurden in Frankreich ausgebildet. Dem festgenommenen Oberst wird die hohe Zahl von Desertionen aus der Brigade vorgeworfen. Nach ukrainischen Medienberichten haben sich 1.700 Soldaten aus der Einheit abgesetzt. (dpa/jW)