Litauen übergibt tausende Drohnen an Ukraine

Efrem Lukatsky/AP/dpa Die Ukraine setzt im Krieg mit Russland immer wieder Drohnen ein, auch auf russischem Territorium

Vilnius. Litauen hat Tausende Drohnen an die ukrainische Armee geliefert. Wie das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilte, wurden auch Wärmebildkameras und Teleskoplader an die Streitkräfte übergeben. Die Unterstützung für die Ukraine könne nicht verringert werden, »denn wenn wir die Sicherheit der Ukraine gewährleisten, kümmern wir uns auch um unsere eigene Sicherheit«, behauptete Verteidigungsministerin Dovile Sakaliene. Litauen hat der Ukraine nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff im Jahr 2022 militärische Hilfslieferungen in Höhe von etwa 754 Millionen Euro zukommen lassen. (dpa/jW)