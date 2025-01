Irland: Hunderttausende ohne Strom

Dublin. Nach dem Sturm »Éowyn« sind in Irland noch immer ganze Landstriche ohne Stromversorgung. Wie der Energieversorger ESB Networks am Wochenende mitteilte, waren in Irland mit Stand von Sonnabend noch 402.000 Haushalte, Höfe und Betriebe von Stromausfällen betroffen. Seit Freitag konnten demnach 366.000 weitere wieder an das Stromnetz angeschlossen werden. In der nordwestlichen britischen Enklave Nordirland waren Angaben des Unternehmens NIE Networks noch 140.000 Haushalte betroffen, in Schottland 35.000.(AFP/jW)