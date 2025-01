Rom bringt Geflüchtete wieder nach Albanien

Rom. Italien bringt seit Sonntag wieder Asylsuchende in Aufnahmelager in Albanien. Das italienische Innenministerium teilte mit, 49 Migranten würden mit dem Schiff »Cassiopeia« nach Albanien gebracht. In den von Italien betriebenen Aufnahmelagern werde dann das Verfahren zur »Aufnahme« und »Ingewahrsamnahme« der Betroffenen sowie zur »Prüfung jedes einzelnen Falls« stattfinden. Vorherige Versuche, die Asylverfahren nach Albanien auszulagern, waren von italienischen Gerichten gestoppt worden. (AFP/jW)