Mehr Stromerzeugung durch Offshorewindkraft

Hamburg. Offshorewindkraftanlagen in der Nordsee haben 2024 mehr Strom geliefert als 2023. Der Netzbetreiber Tennet teilte dpa am Wochenende mit, insgesamt seien mit 20,8 Terawattstunden (TWh) Windenergie rund acht Prozent mehr Strom an Land übertragen worden als im Vorjahr (19,24 TWh). Das entspreche in etwa dem Jahresbedarf von rund 6,5 Millionen Haushalten. Der Anteil des Nordseestroms an der gesamten Windstromerzeugung (rund 150 TWh) lag bei rund 14 Prozent. Tennet-Deutschland-Chef Tim Meyerjürgens forderte mit Blick auf die Zahlen eine neue Flächennutzung. (dpa/jW)