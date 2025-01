München: 23 Polizeiautos in Brand

München. Nach dem Brand von 23 Polizeifahrzeugen in München hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Es besteht nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Das auf Branddelikte spezialisierte Kommissariat ermittelt mit dem Staatsschutz gemeinsam. Die Autos wurden vom Feuer komplett zerstört. In der Nacht auf Sonnabend waren laut einer Sprecherin des Münchner Polizeipräsidiums 50 Beamte im Einsatz. Es gab keine Verletzten. In den vergangenen Jahren hatte es in und um München immer wieder Brände gegeben, bei denen die Ermittler Brandstiftung und einen politischen Hintergrund nicht ausschlossen. Ob ein Zusammenhang besteht, war zunächst unklar. (dpa/jW)