Erneut Unterseekabel in der Ostsee beschädigt

Riga. Erneut ist in der Ostsee ein Unterseekabel beschädigt worden – diesmal zwischen Schweden und Lettland. Die Schäden am Kabel des lettischen staatlichen Rundfunk- und Fernsehzentrums entstanden am frühen Morgen. Das teilten die Behörden des baltischen Landes während einer Pressekonferenz in Riga mit. Die Ursache ist demnach noch unklar. Der Schaden liegt in der ausschließlichen Wirtschaftszone Schwedens und ist ersten Anhaltspunkten zufolge auf äußere Einwirkung zurückzuführen. In den vergangenen Wochen waren Kabel und Leitungen in der Ostsee beschädigt worden. (dpa/jW)